Житель Полоцкого района пытался дать взятку сотруднику ГАИ

27 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. За дачу взятки сотруднику ГАИ задержан житель Полоцкого района. Водитель пытался избежать ответственности за отсутствие техосмотра, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Утром 23 декабря на улице Комсомольской в Витебске инспектор дорожно-патрульной службы БДПС ГАИ УВД остановил машину под управлением 47-летнего жителя Полоцкого района. У мужчины не имелось документа, подтверждающего прохождение техосмотра микроавтобусом Volkswagen. В попытке избежать административной ответственности, предусмотренной ч.9 ст.18.12 КоАП, водитель предложил сотруднику Госавтоинспекции деньги.

Несмотря на неоднократные предупреждения инспектора об уголовной ответственности за дачу взятки, мужчина продолжал настаивать на таком решении ситуации, а затем положил Br50 на пассажирское сиденье патрульного автомобиля и вышел. Этот факт был зафиксирован служебным видеорегистратором. Вызванная следственно-оперативная группа задокументировала преступление.

Теперь за дачу взятки в отношении жителя Полоцкого района Витебским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.431 УК. Наказание, которое ему грозит, - от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.-0-