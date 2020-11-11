Житель Полоцкого района с подельником покупал мебель в кредит по фальшивым документам

11 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Полоцкого района вместе с подельником покупал мебель в кредит по фальшивым документам, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Цепочка мошенничества выявлена после обращения в Новополоцкий ГОВД заведующей одним из мебельных магазинов Новополоцка. Женщина сообщила, что двое мужчин пытались заключить договор рассрочки на приобретение мебели на сумму около Br6 тыс. Подозрение у продавцов вызвали справки о доходах, которые предъявили покупатели для заключения договоров рассрочки. Позже экспертиза показала, что документы поддельные. При дальнейших оперативных мероприятиях сотрудники отдела уголовного розыска установили, что мужчины причастны и к другим подобным эпизодам.

Мошенническую схему реализовал неработающий 27-летний житель Полоцкого района, ранее судимый за мошенничество в крупном размере. Вместе с 25-летним приятелем он заключал договора купли-продажи товара с условием рассрочки в мебельных магазинах, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Таким образом они обманули продавцов нескольких магазинов в Минске и Новополоцке. Ущерб от криминальной деятельности составил более Br10 тыс.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 209 (мошенничество) УК.-0-