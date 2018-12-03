Житель Поставского района подозревается в незаконной охоте на выдру: возбуждено уголовное дело

3 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Поставский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства незаконной охоты сельчанина на выдру, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
По данным следствия, 48-летний неработающий житель одной из деревень Поставского района на озере Трумпическое в деревни Войтехи незаконно добыл особь выдры с помощью мережи. Ущерб окружающей среде составил более Br12 тыс.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.282 УК (незаконная охота). Расследование продолжается.-0-
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