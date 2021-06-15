Житель Пружан хранил дома ружье и порох

15 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пружан хранил дома гладкоствольное ружье и около 700 г пороха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Оперативники 6-го управления по (Брестской области) ГУБОПиК МВД совместно с сотрудниками Пружанского РОВД во время осмотра обнаружили дома у 60-летнего мужчины около 300 г бездымного и 400 г смеси дымного и бездымного пороха. Жестяные банки с сыпучим веществом были спрятаны в шкафу. В другой комнате милиционеры нашли завернутое в ткань гладкоствольное ружье неустановленной марки. По словам мужчины, раньше он занимался охотой. Когда закончилась лицензия, порох и оружие оставил себе.

Ружье и порох изъяты. Возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В УВД напомнили, что люди, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности.-0-