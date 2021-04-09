Житель Пружан обгорел, уснув у печки

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пружан получил термические ожоги, уснув у печки, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.

Происшествие случилось 8 апреля. В 20.20 пружанским спасателям поступило сообщение от фельдшера больницы о том, что за медицинской помощью с ожогами обратился 38-летний местный житель.

"Установлено, что в этот день пострадавший был в гостях у своего знакомого в доме по ул. Набережной и там уснул у печи. От теплового воздействия на нем загорелась одежда. Пламя погасил хозяин дома. Огонь не распространился на имущество жилища, подразделения МЧС на место происшествия не вызывались", - рассказала представитель УМЧС.

С термическими ожогами мужчину госпитализировали в Пружанскую районную больницу. У него обгорели грудная клетка, живот, шея, спина - всего 40% тела.-0-