Житель Пружан при строительстве дома нашел костные останки

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах при строительстве дома обнаружены костные останки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В милицию обратился местный житель. По словам мужчины, он готовил котлован под фундамент для возведения дома и наткнулся на костные останки. На место выехала следственно-оперативная группа с участием специалиста ГКСЭ. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, давность захоронения составляет более 50 лет. Для установления, какому количеству людей принадлежат фрагменты и более точной их давности, назначена экспертиза.

Как рассказал хозяин участка, раньше при демонтаже хозяйственной постройки он обнаружил еврейский памятник. Тогда о находке сообщил общине. По воспоминаниям местных жителей, во время Великой Отечественной войны на этой территории располагалось еврейское гетто.

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