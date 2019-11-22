Житель Пружан проникал в пустующие дома в поисках наркотиков

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пружан подозревается в хищении наркотических средств и их незаконном обороте, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Кобринский РОВД стали поступать сообщения от местных жителей о проникновении в жилища. Оперативники обратили внимание на одну общую деталь: как правило, ценное имущество оставалось не тронутым, зато были вывернуты все аптечки. Аналогичное заявление поступило от жительницы райцентра. В пустующем доме ее матери оказалось разбитым окно. Как выяснилось, пропала только маковая соломка, которую умершая хозяйка собирала для освящения в церкви и оставила пучки цветков висеть в прихожей.

Сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Пружан. В соседний район он наведывался с целью найти очередную порцию наркотика для собственного употребления. Мужчина специально подбирал заброшенные с виду дома, чтобы никто не воспрепятствовал его действиям. Вскоре он был задержан с поличным: в его рюкзаке оперативники обнаружили похищенные 85 г маковой соломки. Также по месту жительства подозреваемого правоохранители нашли марихуану.

Мужчина арестован. За незаконный оборот наркотических средств и их хищение возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328 и ч.2 ст.327 УК. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.-0-