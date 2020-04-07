Житель Пружанского района обгорел при работе со шлифмашиной

На месте происшествия. Фото Брестского областного управления МЧС
7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пружанского района получил ожоги, работая с угловой шлифовальной машиной, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Несчастный случай произошел днем 6 апреля в агрогородке Линово. По предварительной информации, 55-летний местный житель на приусадебном участке резал арматуру угловой шлифовальной машиной. От искры на мужчине загорелась одежда. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего с термическим ожогом в Пружанскую центральную районную больницу.
Строения и имущество при пожаре не повреждены. Подразделения МЧС на место происшествия не вызывались.-0-