Житель Пружанского района получил Br1450 штрафа за ложный донос о хищении с карточки

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Пружанского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном доносе, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

В прошлом декабре мужчина написал заявление о том, что неизвестный похитил с его карт-счета Br340. В милиции его предупредили об уголовной ответственности за ложный донос. Выяснилось, что деньги никто не похищал, а заявление он написал, чтобы скрыть, что сам украл сбережения с карточки отца.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.400 УК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин - Br1450.

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-