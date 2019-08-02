Житель Пружанского района убил задержавшуюся гостью

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Брестской области завершило расследование уголовного дела об убийстве в отношении 59-летнего жителя Пружанского района, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла вечером 14 мая в квартире обвиняемого. Мужчина со своей 60-летней знакомой употреблял спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора. Хозяин стал избивать гостью руками и ногами. От причиненных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Впоследствии свои действия мужчина объяснил тем, что знакомая не хотела уходить из квартиры.

Во время предварительного расследования допрошены обвиняемый и свидетели, проведены осмотры места происшествия, проверка показаний на месте, проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертов Госкомитета судебных экспертиз. Действия обвиняемого квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина судим не был. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-