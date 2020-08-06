Житель Пружанского района украл сканер штрих-кодов

6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе мужчина украл сканер штрих-кодов, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Пружанский РОВД обратился директор одного из магазинов района. По словам заявителя, охранник забыл считыватель штрих-кодов на улице. Его присвоил прохожий. Изучив камеры видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Украденный сканер 53-летний житель района к тому моменту уже принес домой.

По его словам, аппарат он перепутал с мобильным телефоном. Правоохранителям он рассказал, что планировал пользоваться устройством. Разобраться, как оно работает, сразу не удалось, поэтому изучение находки он отложил на завтра.

Действиям сельчанина следователи дали правовую оценку.-0-