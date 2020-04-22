Житель Пуховичского района незаконно продал более 20 л дезсредства

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе мужчина незаконно продавал средство для дезинфекции, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции МНС по Минской области Юрий Грачев.

Работники инспекции постоянно анализируют информацию в интернете, касающуюся продавцов дезинфицирующих и антисептических средств, медицинских масок. Во время такой проверки они выявили гражданина, предлагающего приобрести у него дезинфицирующее средство "Бактеридез".

Сотрудники РОВД Пуховичского района выяснили, что торговлю он организовал без государственной регистрации. Всего мужчина продал более 20 л дезсредства на сумму Br440 и получил доход в размере Br110.

В отношении гражданина начат административный процесс. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (1 БВ - Br27) с конфискацией товара.-0-