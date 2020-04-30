Житель Пуховичского района незаконно продавал маски и антисептики

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Пуховичского РУВД в одном из сообществ социальной сети "Вконтакте" обнаружили объявление 26-летнего жителя Пуховичского района. Молодой человек продавал антисептик через интернет. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

За 100 мл молодой человек просил Br9, 500 мл обходилось уже в Br15, 1000 мл - Br22, а 4 л - Br78. Молодого человека задержали при попытке продажи 20 л антисептика за Br440.

В отношении жителя Пуховичского района за незаконную предпринимательскую деятельность составлен административный протокол. Антисептик изъят. Молодой человек ранее был судим.

Кроме того, сотрудники ОБЭП Слуцкого РОВД установили факт продажи 280 защитных масок общей стоимостью Br300. 23-летний молодой человек реализовывал их в Слуцке возле магазина по улице Богдановича. Маски изъяты. В отношении молодого человека составлен протокол.-0-