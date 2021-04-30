Житель Пуховичского района приговорен к 2 годам колонии за блокировку ж/д путей

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Пуховичского района приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима за блокировку ж/д путей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Мужчина признан виновным в умышленном приведении в непригодное состояние железнодорожного транспортного оборудования.

Как установлено, после прочтения призывов в различных источниках информации вечером 14 декабря 2020 года он закрепил медную проволоку между двумя железнодорожными рельсами вблизи поселка Марьино. В результате произошло замыкание рельсовой цепи и подан ложный сигнал светофора о занятости этого участка пути, что могло дестабилизировать работу Белорусской железной дороги.-0-