Житель Пуховичского района умер после употребления стеклоочистителя

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17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти жителя Пуховичского района. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"По имеющейся информации, днем 14 декабря из Марьиногорской больницы поступило сообщение о том, что в реанимации умер 51-летний житель деревни Заречаны Пуховичского района. Он был госпитализирован в связи с отравлением стеклоочистителем. Данную жидкость мужчина выпил дома. Следствием установлено, что мужчина злоупотреблял спиртным", - рассказали в СК.
Следственно-оперативной группой проведен осмотр места жительства мужчины. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Пуховичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-