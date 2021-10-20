Житель Радошковичей похитил у знакомого банковскую карту и потратил с нее деньги

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Радошковичей похитил банковскую карточку у знакомого. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"45-летний житель городского поселка Радошковичи пропажу карточки обнаружил спустя месяц. Обратившись в банк, мужчине предоставили список совершенных платежей - более шестидесяти оплат, которых, как утверждал владелец карточки, он не производил. С заявлением о хищении денежных средств мужчина обратился в милицию. Сотрудники группы по противодействию киберпреступности Молодечненского РОВД быстро установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 58-летний знакомый потерпевшего. Оперативники выяснили, что банковская карта пропала у владельца во время их совместного распития спиртного", - рассказали в УВД.

Деньгами с чужой карты фигурант оплатил покупки в 9 торговых точках поселка. Таким образом, на алкоголь, продукты питания и сигареты было потрачено Br290. В ходе разбирательства мужчина сознался в содеянном и рассказал, что карточку выбросил, когда на ней закончились деньги.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК.

Милиция напоминает, что при утере банковской платежной карты, следует немедленно обратиться в финансовое учреждение либо позвонить на горячую линию, чтобы заблокировать карту. В целях обеспечения сохранности денежных средств, держателям платежных карт рекомендуется подключить услугу СМС-оповещения, благодаря которой можно своевременно получать информацию о любых операциях по счету.-0-