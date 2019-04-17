Житель Ратомки нашел на крыше дома тротил

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района при реконструкции дома обнаружил сверток с тротилом, сообщили БЕЛТА в Минском РУВД.

Житель агрогородка Ратомка днем 15 апреля позвонил в милицию и сообщил, что нашел у себя на крыше матерчатый сверток с похожим на тротил веществом. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Минского РУВД. В осмотре места происшествия принимали участие представители районных отделов Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз, а также саперно-пиротехническая группа в/ч 5448.

"В свертке, предположительно, находились тротиловая шашка массой около 400 г и остатки другой шашки - около 200 г. Взрывчатка времен Великой Отечественной войны", - проинформировали в милиции.

Как пояснил мужчина, находку он обнаружил во время реконструкции крыши дома. Скорее всего, взрывчатка принадлежала его деду-ветерану. Тротил отправлен на экспертизу и в дальнейшем будет уничтожен.-0-