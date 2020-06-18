Житель Речицкого района предстанет перед судом за убийство с особой жестокостью

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.

Фигурантом по делу проходит 40-летний житель Речицкого района. Он обвиняется в угрозе убийством, убийстве сожительницы с особой жестокостью и надругательстве над ее трупом. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений и имущественные преступления.

В начале марта нетрезвый мужчина разыскивал свою сожительницу, которая была в гостях у односельчанина. "Обвиняемый залез в его дом через окно и угрожал односельчанину убийством. После этого мужчина убил свою сожительницу. По данным судебно-медицинской экспертизы, на теле погибшей обнаружено не менее 32 прижизненных телесных повреждений, а также 15 посмертных ножевых ранений", - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело было в производстве Речицкого районного отдела СК. Обвиняемый находится под стражей.-0-