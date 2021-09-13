Житель Речицкого района приговорен к ограничению свободы за хранение боеприпасов

13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Речицкого района постановлен приговор по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении боеприпасов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном суде.

70-летний житель Речицкого района обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.295 УК.

По данным суда, у пенсионера не было разрешения на любые действия с боеприпасами. При этом он незаконно приобрел 33 патрона, изготовленных заводским способом. Это боеприпасы к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию, которые мужчина незаконно хранил дома, пока их не изъяли правоохранители.

Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении боеприпасов. На основании ч.2 ст.295 УК ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-