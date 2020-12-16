Житель Речицкого района взял для мошенниц в кредит телефоны и гарнитуру на Br9200

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Речицкого района взял для мошенниц в кредит телефоны и гарнитуру к ним на Br9200. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию обратился 63-летний житель деревни Абрамовка Речицкого района. Он рассказал, что, попав под влияние мошенников, оформил на свое имя для них несколько кредитов в салоне сотовой связи.

"Сотрудники отдела уголовного розыска УВД Бобруйского горисполкома в ситуации разобрались и установили, что заявитель действительно стал жертвой мошенников. Сам он склонен к употреблению спиртных напитков, ведет асоциальный образ жизни. В сентябре познакомился с двумя жительницами Гомеля, 26 и 39 лет, представительницами народности "рома", которые уговорили его оформить на себя кредиты на мобильные телефоны, выплачивать проценты обещали сами", - рассказали в УВД.

Выбрать аппараты и оформить документы женщины решили в одном из салонов сотовой связи Бобруйска, куда вместе с потерпевшим и отправились на автомобиле знакомых. Выбор остановили на трех дорогостоящих телефонах, а также элементах гарнитуры и аксессуаров к ним. Три кредита общей стоимостью более Br9200 были оформлены на мужчину. Весь приобретенный в салоне товар забрали его спутницы. После совершения сделки на связь с мужчиной они больше не выходили.

Сейчас все подозреваемые в совершении преступления задержаны. Следователи дали правовую оценку их действиям и возбудили уголовное дело.-0-