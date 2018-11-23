Житель Речицкого района за психотроп рассчитался в биткоинах

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте психотропных веществ в отношении 29-летнего жителя Речицкого района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Фото УСК по Гомельской области

В интернет-переписке с неустановленным лицом мужчина договорился о приобретении альфа-PVP. Покупку особо опасного психотропа оплатил путем электронного перевода в биткоинах. Затем в электронном сообщении ему прислали адрес тайника в Витебске.

"Обвиняемый на поезде прибыл в Витебск, забрал из тайника не менее 22,14 г альфа-PVP и вернулся в Гомель. В поездке его сопровождал односельчанин. На обратной дороге мужчины неоднократно употребляли психотропное вещество из тайника", - сказала Мария Кривоногова.

На вокзале в Гомеле обвиняемого встретил знакомый, который согласился подвезти его до Речицы. По пути все трое, включая водителя, употребили психотроп.

Сотрудники ОНиПТЛ ОВД Речицкого райисполкома и ОМОН УВД Гомельского облисполкома задержали троих мужчин по подозрению в возможной причастности к незаконному обороту наркотиков.

Собраны доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления по ч.3 ст.328 Уголовного кодекса - незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт психотропных веществ. К материалам уголовного дела приобщены заключения химических и биолого-генетических экспертиз, проведенных сотрудниками УГКСЭ по Гомельской области.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности за управление в состоянии, вызванном потреблением психотропного вещества, а также без права управления (лишен в 2016 году за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения).-0-