Житель Речицы организовал в своем доме нарколабораторию

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Речицкого РОВД пресекли деятельность нарколаборатории в райцентре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

У оперативников наркоконтроля Речицкого РОВД была информация, что 39-летний житель города выращивает в частном доме коноплю. Сведения подтвердились, как только бойцы наркоконтроля вошли в помещение.

При обыске в доме обнаружили и изъяли марихуану, лампу, сортовые семена и части растения рода каннабис, полимерные емкости для проращивания семян, садовые ножницы и календарь с датами высева растений.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело.-0-