Житель Речицы попал на камеру наблюдения во время поджога чужого авто

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Речицы поджигал чужое авто и попал в объективы камер видеонаблюдения. Информация об этом размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Камеры зафиксировали, как неизвестный поджигал припаркованную у одного из частных домов машину, принадлежащую жительнице райцентра. Это обстоятельство помогло установить подозреваемого в поджоге.

По предварительной информации, мужчина мог пойти на противоправные действия из-за неприязненных отношений с супругом владелицы авто.

Возбуждено уголовное дело.-0-