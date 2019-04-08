Житель Речицы попал на камеру наблюдения во время поджога чужого авто

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Речицы поджигал чужое авто и попал в объективы камер видеонаблюдения. Информация об этом размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
Камеры зафиксировали, как неизвестный поджигал припаркованную у одного из частных домов машину, принадлежащую жительнице райцентра. Это обстоятельство помогло установить подозреваемого в поджоге.
По предварительной информации, мужчина мог пойти на противоправные действия из-за неприязненных отношений с супругом владелицы авто.
Возбуждено уголовное дело.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.398 BYN
|2.403 BYN
|USD
|2.1415 BYN
|2.137 BYN
|2.14 BYN
|RUB
|3.2744 BYN
|3.268 BYN
|3.277 BYN