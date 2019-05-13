13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Речицы задержан по подозрению в покушении на убийство двух человек, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Инцидент произошел ранним утром 12 мая возле одного из развлекательных центров Гомеля. Две компании отдыхающих вышли на летнюю площадку заведения и стали демонстрировать свою удаль на силомере. "Однако в возникшем конфликте подвыпившие молодые люди не смогли доказать свою правоту словами и стали избивать 26-летнего жителя Речицы. Продолжали бить ногами, даже когда он оказался на полу. В какой-то момент упавший достал нож и несколько раз ударил в грудную клетку 28-летнему жителю Костюковичей Могилевской области, также попал ножом в грудь 24-летнему гомельчанину", - рассказал официальный представитель.

После этого гость из Речицы подобрал нож и скрылся. Пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу.

Личность подозреваемого идентифицировали по записям системы видеонаблюдения развлекательного центра. В тот же день молодой человек был задержан недалеко от остановки "Солнечная" областного центра.

В отношении задержанного Гомельским городским отделом СК Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.14, п.1 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство двух и более лиц).-0-