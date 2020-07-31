Житель Речицы задержан в Минске за распространение гашиша

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома задержали 23-летнего жителя Речицы - распространителя гашиша и потребителя опасных наркотических веществ (кокаина и марихуаны). Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Сбытчик наладил сеть распространения запрещенного зелья в столице. Работал начинающий бизнесмен на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Получая крупную партию товара, закладчик должен был расфасовать дурман на мелкие дозы и соорудить новые тайники для потребителей. Операция по задержанию распространителя гашиша проходила по месту жительства подозреваемого в Минске. При обыске обнаружены и изъяты приспособления для незаконного бизнеса: электронные весы, упаковочный материал и сам наркотик.

В общем обнаружено и изъято около 100 г гашиша, 5 г марихуаны и около 1 г кокаина. Для продажи предназначался лишь гашиш. Незаконный товар на момент задержания сбытчик уже успел расфасовать, однако оперативникам удалось вовремя пресечь передачу наркотика потребителям.-0-