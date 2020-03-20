Житель Рогачевского района не вернул знакомым $100 тыс. долга

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20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рогачевский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя - мужчина обвиняется в мошенничестве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. Обвиняемый с июля 2017-го по декабрь 2019 года обманом завладел деньгами 10 жителей Рогачева и Минска на общую сумму не менее $100 тыс. Следователи продолжают устанавливать факты противоправной деятельности обвиняемого. По материалам дела, в 2017 году мужчина зарегистрировался индивидуальным предпринимателем. Спустя некоторое время открыл в Рогачеве батутный центр. Для этого он взял кредит в банке, а также одолжил средства у своих друзей и знакомых. Обвиняемый убедил их вложить деньги в бизнес, пообещав, что ежемесячно будет выплачивать проценты от прибыли. Во время следствия обвиняемый рассказал, что его бизнес-проект не принес ожидаемой прибыли. Денег на содержание батутного центра и выплату обещанных процентов стало не хватать. Чтобы покрыть свои расходы, он брал в долг под различными надуманными предлогами. Так, он убедил потерпевших дать ему взаймы крупные суммы денег, чтобы открыть в Минске батутный центр. Но взятые взаймы деньги житель Рогачевского района направил на частичный возврат других долгов и личные нужды, уточнила Мария Кривоногова. По словам потерпевших, они поддались убеждениям обвиняемого. Когда оговоренные сроки возврата долга истекли, люди стали требовать вернуть деньги. Мужчина перестал выходить на связь, и обманутые граждане обратились в милицию. Рогачевский районный отдел Следственного комитета предъявил жителю района обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Мужчина заключен под стражу. Расследование дела продолжается.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!