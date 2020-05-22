Житель Рогачевского района предстанет перед судом за серию краж

Проверка показаний обвиняемого на месте происшествия. Фото УСК по Гомельской области

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рогачевский районный отдел Следственного комитета завершил расследование многоэпизодного уголовного дела о хищениях из домовладений в сельской местности, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Обвиняемый - 33-летний житель деревни Староселье Рогачевского района. По данным следствия, в 2019 году мужчина совершил более 20 краж из домов и хозпостроек в населенных пунктах недалеко от своей деревни. По словам Марии Кривоноговой, сельчанин тщательно планировал преступления. На автомобиле сожительницы объезжал близлежащие деревни, искал дома, куда редко приезжали владельцы. Убедившись, что в доме никого нет, проникал внутрь строения и похищал имущество.

Строительные инструменты и материалы, электробытовые приборы и сельскохозяйственное оборудование, одежда и продукты, посуда и другие вещи - общая сумма причиненного ущерба составила почти Br14 тыс.

Официальный представитель уточнила, что мужчина боялся привлечь к себе внимание продажей большого количества б/у вещей, поэтому многое из похищенного хранил по месту жительства. При обыске правоохранители обнаружили на дворовой территории целый склад бытовых предметов.

Во время следствия установили владельцев похищенного. Им возращены опознанные вещи. Ущерб возмещен в полном объеме.

Мужчине предъявили обвинение по ч.2 ст.205 (тайное похищение имущества, совершенное с проникновением в жилище) УК. Сельчанин заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-