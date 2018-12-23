Житель Россонского района осужден за подстрекательство к даче взятке

23 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Россонского района через вымышленных знакомых "решал" за взятки чужие проблемы, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Сотрудники правоохранительных органов установили несколько фактов противоправных действий сельчанина. Так, в Россонах мужчина выманил у неработающего полочанина $100 в качестве взятки якобы для сотрудников военкомата за решение вопроса о службе в армии. Позднее через знакомых в ГАИ предлагал витебчанину за $220 помочь восстановить водительские права, а жителю Ушачского района за $300 получить соответствующее удостоверение. От них он также получил различные суммы денег.

За подстрекательство к даче взятки и мошенничество судом Первомайского района Витебска мужчина осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строго режима.-0-