8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Россонского района выманил у знакомого $25 тыс. на открытие пилорамы, сообщили БЕЛТА в МВД.

К новополоцким сыщикам обратился за помощью 35-летний мужчина. По его словам, он оказался жертвой обмана со стороны 32-летнего знакомого из Россонского района. Тот взял взаймы $25 тыс. якобы на создание совместного бизнеса, но в итоге потратил деньги на личные нужды.

Несколько лет назад потерпевшего и подозреваемого свел общий товарищ. Однажды сельчанин узнал, что его новый знакомый ищет нишу для вложения денег, и предложил ему открыть пилораму для обработки древесины с ее последующим экспортом за рубеж. Для запуска производства был необходим первоначальный капитал.

Новополочанин одолжил инициатору требуемую сумму, однако через некоторое время тот снова обратился к заимодателю с аналогичной просьбой. В итоге за год проситель выманил частями около $25 тыс., каждый раз рассказывая об успешном развитии дела и необходимости покупок техники или оборудования. Для убедительности потерпевшего однажды возили за рубеж якобы договариваться о планируемых поставках продукции. Оказалось, сельчанин разыгрывал спектакль. Никакой пилорамы не существовало, а валюта была потрачена на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Известно, что до этой аферы фигурант также безвозвратно брал у других людей взаймы деньги на развитие "лесного" бизнеса и за это был осужден.-0-