Житель Щучинского района незаконно добыл косулю

6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Добывшего косулю браконьера задержали под Щучином, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Зинченко.

Днем 4 ноября неподалеку от деревни Буртичи Щучинского района был задержан местный житель. Мужчина на велосипеде перевозил голову и мясо косули. "Как пояснил задержанный, косуля была им добыта без разрешительных документов. К слову, ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников Щучинской межрайонной инспекции и был привлечен к административной ответственности за незаконную охоту", - сказал Александр Зинченко.

Следственно-оперативной группой Щучинского РОВД были изъяты 20 кг мяса косули, велосипед, одежда, обувь, а также два зарегистрированных охотничьих ружья. В доме задержанного обнаружили 8 патронов, банку с порохом и незарегистрированное ружье.

Причиненный окружающей среде вред оценен почти в Br3 тыс. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.282 УК (незаконная охота, повлекшая причинения вреда в крупном размере) и по ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Если вина нарушителя будет доказана, ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.-0-