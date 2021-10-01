Житель Щучинского района предстанет перед судом за разбой и убийство пожилой женщины

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в Гродненский областной суд уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Щучинского района, которому инкриминированы убийство, разбой и насильственные действия сексуального характера, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Как следует из материалов дела, обвиняемый 18 апреля 2021 года проник в дом к 67-летней женщине и потребовал деньги. Позже он похитил у потерпевшей Br100. Затем не менее пяти раз ударил ее руками по голове и телу. Кроме того, обвиняемый совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера. Посчитав, что потерпевшая от его действий умерла, обвиняемый, чтобы скрыть следы преступления, отнес женщину во двор ее дома и бросил в колодец с водой, а сверху - деревянный ящик и силикатный блок. Смерть женщины, как установлено позднее, наступила от механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей водой.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Ранее избранную в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-

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