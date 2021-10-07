Житель Сенно приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство престарелой матери

7 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Сенно, которому инкриминировано умышленное убийство престарелой матери с особой жестокостью. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как установлено, нетрезвый мужчина в ночь с 20 на 21 апреля 2021 года во время ссоры с матерью умышленно нанес ей руками и ногами не менее 30 травмирующих воздействий по различным частям тела, в том числе в места жизненно важных органов. Смерть 72-летней женщины наступила на месте происшествия.

В судебном заседании обвиняемый признал вину частично. Указал, что конфликт произошел из-за ненайденных им своих Br10. Он посчитал, что их взяла мать, и начал наносить ей удары. Обвиняемый не согласился с количеством вмененных ему травматических воздействий, пояснил, что у него не было умысла убивать свою мать.

С учетом представленных гособвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда постановила обвинительный приговор. На основании п.п.2,6 ч.2 ст.139 УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. На основании ст.107 УК к сенненцу применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-