Житель Шарковщины подозревается в сексуальном насилии

27 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Шарковщины по ч.3 ст.167 УК (насильственные действия сексуального характера), сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Мужчина задержан, в настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия. Пока установлено четверо потерпевших, они жители Шарковщинского района.
Расследование уголовного дела продолжается.-0-
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