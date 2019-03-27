Житель Шарковщины подозревается в сексуальном насилии

УСК по Витебской области. Фото из архива

27 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Шарковщины по ч.3 ст.167 УК (насильственные действия сексуального характера), сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Мужчина задержан, в настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия. Пока установлено четверо потерпевших, они жители Шарковщинского района.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-