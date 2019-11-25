Житель Шклова обвиняется в угрозе применения насилия в отношении участкового

25 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. 30-летний житель Шклова обвиняется в насилии и угрозе применения насилия в отношении участкового. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"По данным следствия, 21 ноября 30-летний обвиняемый самовольно покинул исправительное учреждение, в котором отбывал наказание за истязание 21-летней супруги. Мужчина решил выяснить отношения с женой, которая хотела с ним развестись. Следует отметить, что в 2016 году он уже был судим за аналогичное преступление, совершенное в отношении супруги. Во время ссоры обвиняемый нанес женщине несколько ударов в голову. Она попыталась скрыться от мужа в соседнем доме, однако мужчина нашел ее. Он вновь нанес супруге несколько ударов в голову, а затем приставил нож к горлу, высказывая в ее адрес угрозы убийством. Хозяин дома вызвал милицию, после чего обвиняемый скрылся с места происшествия", - рассказала Анастасия Лавринович.

На следующий день, 22 ноября, при проведении поисковых мероприятий участковый инспектор милиции обнаружил мужчину в одном из домов в деревне Малое Черное. "При задержании обвиняемый ударил сотрудника в лицо и угрожал ножом. После предупредительных выстрелов в воздух участковому инспектору пришлось применить оружие, ранив мужчину в ногу и руку", - отметила официальный представитель УСК.

Мужчине предъявлено обвинение по ст.364 (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), также в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.186 (угроза убийством) УК. В последующем данные уголовные дела будут объединены в одно производство. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.-0-