28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Славгорода просил знакомых брать для него телефоны в рассрочку и не возвращал деньги и средства связи, рассказали БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Способ быстрого денежного обогащения выбрал для себя нигде не работающий 22-летний житель Славгорода. Приятелей и знакомых он уговаривал в салоне взять на их имя мобильный телефон в рассрочку. После процедуры оформления они отдавали ему аппарат, а молодой человек взамен обещал исправно каждый месяц вносить положенную по рассрочке сумму. Однако данного слова не сдерживал, и люди оставались без телефонов, с большим долгом перед магазином", - рассказали в УВД.

На протяжении двух лет он так обманывал местных жителей, пятеро из которых позже написали заявления в милицию. Общая стоимость новых телефонов, которые они передали знакомому, составила более Br2 тыс. Правоохранители Славгородского РОВД установили, что взятыми в рассрочку мобильными телефонами молодой человек сам не пользовался, а быстро находил покупателей и сбывал их.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.-0-