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27 октября 2021, 15:24

Житель Слонима получил четыре года "химии" за провоз марихуаны через границу

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков"
Брестчанин хранил в родительском доме в деревне более 500 г марихуаны
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27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская транспортная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о незаконном перемещении через границу наркотика, а также его хранении и перевозке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

Житель Слонима в одной из стран Европейского союза купил не менее 1,19 г марихуаны. В Беларусь он возвращался рейсовым автобусом из Польши, границу пересекал через пункт пропуска "Варшавский мост". Чтобы скрыть наркотик от таможенного контроля, пассажир спрятал его за подлокотник сидения в автобусе. Когда правоохранители обнаружили марихуану, мужчина был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Суд Московского района Бреста признал мужчину виновным по ч.1 ст.328-1 и ч.1 ст.328 УК. Он приговорен к четырем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В Брестской области с начала года по фактам незаконного ввоза в Беларусь из-за границы наркотиков и психотропов возбуждено 11 уголовных дел.-0-

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