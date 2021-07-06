6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Слонима задержан за оскорбительные комментарии в адрес представителя власти. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"16 июня прокуратура Гродненской области по материалам управления по Гродненской области ГУСБ МВД возбудила уголовное дело по ст.369 (оскорбление представителя власти) УК в отношении 53-летнего жителя Слонима. Мужчина, используя учетную запись, в открытой для неограниченного круга пользователей группе социальной сети "Одноклассники" оскорбил представителя власти Республики Беларусь", - рассказали в УВД.

Подозреваемый признал вину и сожалеет о произошедшем.-0-