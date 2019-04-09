Житель Слонимского района при попытке скрыть следы кражи сжег два дома

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель деревни Великая Кракотка Слонимского района при попытке скрыть следы преступления сжег два дома, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина знал, что одна из его односельчанок находится в больнице, и забрался к ней в дом. Добычей злоумышленника стали продукты питания на сумму около Br5. "В момент совершения преступления он был в состоянии алкогольного опьянения. После этого решил уничтожить улики и поджог дом пенсионерки", - рассказали в милиции. Пламя перекинулось на соседний нежилой дом. Лишь через несколько часов возгорание заметил один из жителей деревни, который и вызвал спасателей.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого. Мужчина уже был судим за кражу и за последнее время несколько раз привлекался к административной ответственности. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 205 (кража) и по ч.2 ст. 218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества) УК.-0-