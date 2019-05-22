Житель Слуцка нашел в реке мину, когда искал магнитом ключи

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Слуцка 22 мая обнаружил в реке Случь минометную мину времен Великой Отечественной войны, когда искал магнитом ключи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Босько.

Ключи мужчина искал в районе пешеходного моста возле ул.Виленской и детской школы искусств. Водил магнитом по дну и вытащил предмет, похожий на снаряд. Мужчина обратился в милицию.

"Вызвали саперно-пиротехническую группу, оцепили место. Оказалось, что найденный предмет - это минометная мина времен Великой Отечественной войны. Снаряд уничтожен", - сказал Сергей Босько.-0-