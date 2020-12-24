Житель Слуцка рассыпал на дороге саморезы и шурупы - его будут судить

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Слуцкого района направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который обвиняется в хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

По материалам дела, нетрезвый мужчина 4 августа около 19.00 купил в магазине более 700 г металлических метизов, с помощью которых хотел повредить шины и колеса спецтехники МВД. Чтобы рассыпать саморезы и шурупы, он сел в машину такси в качестве пассажира и через окно автомобиля начал их разбрасывать по проезжей части улицы Уласовца в Слуцке. В прокуратуре уточнили, что здесь расположены здания территориальных РОВД, отдела принудительного исполнения, суда и прокуратуры.

В результате противоправных действий обвиняемого повреждены шины двух автомобилей, принадлежавших сотрудникам Слуцкого РОВД.

Обвиняемый раскаялся, свою вину признал в полном объеме, возместил потерпевшим причиненный ущерб. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело находилось в производстве Слуцкого районного отдела Следственного комитета.-0-