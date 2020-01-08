Житель Слуцка застрелился из травматического оружия

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8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Слуцка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Трагедия произошла 7 января. По информации правоохранителей, мужчина застрелился из травматического оружия.
"Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Слуцка 1964 года рождения. Опрашиваются свидетели, очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза и иные исследования для установления точной причины смерти", - проинформировала Татьяна Белоног.-0-