Житель Слуцкого района обвиняется в десяти кражах и двух угонах

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два угона и около десяти краж совершил неоднократно судимый 44-летний житель Слуцкого района на территории Копыльского, Стародорожского и Глусского районов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Криминальная история началась 25 января на территории Копыльского района. Там злоумышленник совершил две кражи из домов и угнал старый "Фольксваген Пассат". Затем стали приходить сообщения о проникновениях в жилища и кражах в Стародорожском районе. Только в одном населенном пункте злоумышленник проник в шесть домов, похитил различное имущество и электроинструменты. Кстати, рядом с этой деревней милиционеры обнаружили похищенный в Копыльском районе "Фольксваген". Спустя некоторое время поступили сообщения о совершении еще двух проникновений в жилища в другой деревне", - рассказали в УВД.

Осматривая места преступлений и прилегающую местность, оперативники обнаружили несколько так называемых схронов с похищенным имуществом. Спустя еще некоторое время в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Как оказалось, фигурант уже отметился и в Глусском районе, где совершил угон (угнанный автомобиль нашелся в Стародорожском районе). Затем пришла информация, что злоумышленник был задержан при попытке совершения кражи в Бобруйском районе.

Как рассказал подозреваемый, в надежде поживиться он проник в пару домов в Копыльском районе и попутно совершил угон. На угнанном авто отправился в Глусский район, однако в одной из деревень Стародорожского района "Фольксваген" сломался. Во время вынужденной остановки злоумышленник заприметил несколько домов, которые, по всей видимости, использовались как дачи и пока пустовали. Добычей опытного вора становилось все подряд: бензо- и электроинструмент, продукты питания, спиртные напитки, одежда и обувь.

Свою одежду и обувь он, кстати, сменил на украденную, чтоб запутать следы. Сделав несколько схронов, на похищенном велосипеде отправился в Глусск. Там угнал еще один "Фольксваген", чтоб на нем отправиться за ранее похищенным имуществом. Но и этот автомобиль сломался Стародорожском районе. По старой схеме злоумышленник проник в несколько домов в ближайшей деревне, переночевал в одном из них, а на следующий день гастролер отправился в Бобруйск, где во время совершения очередной кражи и был задержан.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено 4 уголовных дела по статье "кража".-0-