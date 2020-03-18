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18 марта 2020, 14:02

Житель Смолевичей выманил деньги "на подарок тете"

Фото из архива
Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя райцентра, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Мужчину обвиняют по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно), ч.5 ст.16 и ч.3 ст.431 УК (подстрекательство к даче взятки). Согласно материалам уголовного дела, неработающий и ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина в течение прошлого года выманил у пяти человек около Br3 тыс.

Обвиняемый знакомился со своими кредиторами, как правило, случайно. Сначала брал в долг небольшие суммы. "Женщине, которая одолжила ему Br7 на проезд, он пообещал договориться о поставке строительных блоков по низкой цене для строительства дома. В качестве аванса она передала ему Br250", - рассказала Татьяна Белоног.

Одному из мужчин за Br580 он обещал помощь в получении водительских прав без сдачи экзамена. При этом заверил, что часть денег нужна для взятки. "Под предлогами приобретения специальной мази от болей в суставах и за организацию приема у столичного врача обвиняемый получил от третьего потерпевшего более Br1 тыс. Также у двух знакомых взял в долг $400, которых ему якобы не хватало на покупку авто, и Br100 на подарок для тети", - рассказала Татьяна Белоног.

Полученные деньги обвиняемый потратил на личные нужды. Он уже дал признательные показания. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

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