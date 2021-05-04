Житель Смолевичского района хранил во дворе более 9 т металлолома

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Смолевичского РОВД установили, что 40-летний житель Смолевичского района незаконно заготавливал лом и отходы черных металлов без специального разрешения (лицензии). Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Мужчина в своем домовладении хранил 9177 кг лома и отходов черных металлов на сумму более Br5 тыс.

Лом и отходы черных металлов изъяты. За незаконную предпринимательскую деятельность составлен административный протокол.-0-