20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Смолевичского района получил 3 месяца ареста за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

В суде обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

Местный житель обратился к мужчине с просьбой избавиться от своей собаки. Он пояснил, что на животное жаловались соседи, по их словам, собака душила кур. За оказанную услугу было обещано спиртное.

Обвиняемый, будучи нетрезвым, 23 августа 2020 года отвел собаку за стройку вблизи агрогородка Курково, где с помощью закрепленного за металлоконструкцию поводка удушил животное и оставил его в повешенном состоянии. Затем он вернулся за вознаграждением. Оперативно установить виновного удалось благодаря записям с видеокамер, размещенных на гаражах рядом со стройкой.-0-