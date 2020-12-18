Житель Смолевичского района угрожал водителю пневматическим пистолетом

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Смолевичского района угрожал водителю легковушки пневматическим пистолетом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, утром 16 декабря 51-летний местный житель находился в своем автомобиле Volkswagen в деревне Заречье Смолевичского района. К нему подошел 26-летний житель соседней деревни и попросил отбуксировать машину, которая была рядом. Поскольку молодой человек был пьян, получил отказ. Недовольный этим, он выхватил из куртки пистолет и приставил к виску потерпевшего со словами: "Ты мне все равно поможешь". Водителю Volkswagen удалось отвести его руку с пистолетом в сторону, после чего нападавшего оттянул его приятель.

В МВД рассказали о событиях, которые предшествовали инциденту. Вечером 15 декабря двое 26-летних трактористов собрались выпить. Продолжить банкет решили на даче одного из них в Заречье. Туда добрались на такси под утро. Возле дома стоял ВАЗ-2106, принадлежащий хозяину. Молодым людям показалось, что автомобиль стоит слишком близко к дороге, поэтому задумали его перегнать. За руль сесть не решились и попытались сделать это вручную. Когда толкали, гость увидел в салоне пневматический пистолет и забрал его себе. С ним позже и пошел за помощью и встретил 51-летнего местного жителя.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксировала следовую картину. Во время обыска у подозреваемого был изъят пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ст.185 УК (принуждение лица к выполнению какого-либо действия, совершенное под угрозой применения насилия).-0-