Житель Сморгони на приусадебном участке выращивал коноплю

16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони местный житель выращивал коноплю, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.
На местного 39-летнего жителя вышли оперативники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Сморгонского РОВД.
"Часть огорода житель Сморгони отвел под выращивание конопли, за которой ухаживал несколько месяцев, удобрял ее и поливал. Не так давно он собрал урожай в виде нескольких кустов и отнес в дом, чтобы высушить и получить марихуану. Дурман намеревался использовать в личных целях. Всего изъято 2 кг марихуаны", - рассказали в УВД.
Возбуждено уголовное дело. За посев либо выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также незаконный оборот наркотических средств в зависимости от обстоятельств предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.-0-