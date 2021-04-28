28 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Сморгони незаконно копировал личную информацию о сотрудниках милиции. Возбуждено уголовное дело. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Молодой человек был специалистом по работе с клиентами у одного из операторов сотовой связи. Утром 14 сентября 2020 года он, воспользовавшись доступом к биллинговой базе данных, скопировал личную информацию о сотрудниках Сморгонского РОВД.

После этого он разместил личную информацию о милиционерах в одном из деструктивных Telegram-каналов.

В отношении 25-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ст.352 (неправомерное завладение компьютерной информацией). Сейчас проверяется его причастность к совершению других преступлений.-0-