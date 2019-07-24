Житель Сморгонского района продавал дворняг под видом овчарок

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Сморгонского района продавал щенков дворняг под видом овчарок. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В мошенничестве подозревается мужчина 1969 года рождения. Будучи индивидуальным предпринимателем, он занимался разведением породистых собак. Реализовывал щенков по всей области.

Мужчина оформлял договоры купли-продажи, как того требует закон. Однако когда щенки подросли, новые хозяева увидели, что их якобы немецкие овчарки не той породы.

"Были проведены соответствующие исследования с привлечением специалистов, по результатам которых правоохранители выяснили, что мужчина обманывал покупателей. Противоправной деятельностью, насчитывающей большое количество эпизодов, он занимался с 2014 по 2018 год", - отметил начальник Мостовского РОВД Эдуард Шестак.

По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-