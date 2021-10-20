20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Сморгонского района сам себе продлил больничный, чтобы скрыть прогулы. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Судебные эксперты Ошмянского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз провели исследование изъятого правоохранителями больничного листа. Его на работу принес мужчина 1993 года рождения.

Справка о временной нетрудоспособности вызвала у бухгалтера организации сомнения в подлинности. Дата начала нетрудоспособности могла быть исправлена. Об этом сообщили в милицию. Прояснить ситуацию помогла судебная экспертиза документов. "Установлено, что в записи листка нетрудоспособности вносились изменения первоначального содержания путем повторной обводки знаков записей, частичной подчистки верхней части знака 9. В результате число 19 превратилось в 17", - рассказала Елена Мисюкевич.

Мужчина продлил себе больничный на два дня, чтобы скрыть прогулы. Сейчас Сморгонский РОВД проводит проверку.-0-